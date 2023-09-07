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Фернандес оштрафован за нарушение во время празднования гола «Зенита» в ворота ЦСКА

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что защитник «Зенита» Марио Фернандес оштрафован за празднование гола в матче седьмого тура чемпионата России с ЦСКА.
Фернандес оштрафован за нарушение во время празднования гола «Зенита» в ворота ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«КДК рассматривал действия Фернандеса не как действия провокационного характера. В рапорте делегата было отмечено лишь то, что он покинул пределы технической зоны», — цитирует Григорьянца РИА Новости

На 88-й минуте встречи защитник после гола петербуржцев пробежал от скамейки запасных в другой угол поля, чтобы отпраздновать забитый мяч. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Напомним, что Фернандес выступал за армейцев с 2012 по 2022 год.

Ранее Андрей Созин предложил дисквалифицировать Фернандеса за провокацию в матче с ЦСКА.

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