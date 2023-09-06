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Созин предложил дисквалифицировать Фернандеса за провокацию в матче с ЦСКА

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Футбольный эксперт Андрей Созин раскритиковал защитника санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандеса за поведение в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Созин предложил дисквалифицировать Фернандеса за провокацию в матче с ЦСКА
  • РИА Новости

«ЭСК и КДК должны рассмотреть провокацию Фернандеса в матче с ЦСКА. Этот забег после гола — не просто плевок в сторону своего бывшего клуба, но и очень опасная вещь. На стадионе было больше 20 тыс. зрителей, всё могло закончиться плачевно», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

По его мнению, 32-летнему игроку повезло, что футболисты и болельщики ЦСКА себя сдержали.

«Надо думать, что ты делаешь. И только не нужно сейчас выгораживать Фернандеса, что это было не специально! Марио за эту провокацию нужно забанить на пару матчей. Его поведение в этот момент просто выходит за рамки разумного», — сказал он.

На 88-й минуте встречи защитник после гола петербуржцев пробежал от скамейки запасных в другой угол поля, чтобы отпраздновать забитый мяч. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Напомним, что Фернандес выступал за армейцев с 2012 по 2022 год.

После семи туров РПЛ красно-синие с 11 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые с 14 очками располагаются на второй строчке.

Ранее агент бывшего нападающего московского ЦСКА Вагнера Лава заявил, что его клиент никогда бы так не поступил с болельщиками ЦСКА, как Фернандес.

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