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Журова раскритиковала Международный паралимпийский комитет за намерение остановить членство ПКР

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление Международного паралимпийского комитета (IPC) о намерении навсегда остановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.
Журова раскритиковала Международный паралимпийский комитет за намерение остановить членство ПКР
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Международный паралимпийский комитет поступает очень неправильно, пытаясь навсегда отстранить наших спортсменов. Но есть надежда, что на голосовании ассамблеи Россию всё же поддержат.

Они, видимо, специально делают постановку вопроса более жёсткой, чтобы в итоге просто остановить наше участие и это бы выглядело как шаг навстречу. Если дальше будет продолжаться такое давление, мы просто уйдём и будем делать свои соревнования», — заявила Журова RT.

Ранее президент ПКР Павел Рожков рассказал о том, что IPC готовится приостановить членство России в организации.

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