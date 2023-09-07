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Член сборной России находится в тяжёлом состоянии после падения с лошади

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Спортсменка из сборной России по конному спорту находится в тяжёлом состоянии в больнице после падения с лошади.
Член сборной России находится в тяжёлом состоянии после падения с лошади
  • Gettyimages.ru
  • © daniele russo

«Состояние тяжёлое, имеется угроза жизни, решается вопрос о переводе санавиацией в детскую краевую клиническую больницу Краснодара», — передаёт сообщение РИА Новости.

Инцидент произошёл в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района. Девушке 16 лет, она находится в реанимации без сознания. Спортсменка входит в состав сборной России по конному спорту.

Ранее сообщалось, что шайба прошла сквозь защиту маски и повредила глаз чешского вратаря Крала.

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