Узнать больше

СЭ: «Зенит» может арендовать Изидора с обязательным правом выкупа за €6 млн

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор близок к тому, чтобы подписать контракт с «Зенитом».
СЭ: «Зенит» может арендовать Изидора с обязательным правом выкупа за €6 млн
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

По информации «Спорт-Экспресса», санкт-петербургский клуб может арендовать игрока у москвичей с обязательным правом выкупа за €6 млн.

Третьего сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.

В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что агент Изидора подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить