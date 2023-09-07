СЭ: «Зенит» может арендовать Изидора с обязательным правом выкупа за €6 млн

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор близок к тому, чтобы подписать контракт с «Зенитом».

По информации «Спорт-Экспресса», санкт-петербургский клуб может арендовать игрока у москвичей с обязательным правом выкупа за €6 млн.

Третьего сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.

В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что агент Изидора подтвердил информацию о переговорах с «Зенитом».