Свищёв: то, что творится с допуском российских спортсменов, — полнейшее беззаконие

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«То, что творится сейчас с допуском наших спортсменов, — полнейшее безобразие и беззаконие на уровне, к сожалению, наших коллег из МОК. Наши друзья поняли ошибку, когда рекомендовали международным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях. Такие полномочия им, в принципе, никто не давал. Нарушена хартия, права наших спортсменов. Даже сама задача МОК нарушена. Новые рекомендации раскололи спортивное общество на два лагеря: кто-то поддерживает участие россиян, а кто-то — против. Без российских спортсменов невозможно представить некоторые виды спорта. Например, фигурное катание, где уровень чемпионата России выше чемпионата мира. Как можно представить синхронное плавание без России? Гимнастику? Хоккей? Где интрига? Её нет. Где Россия — там интрига. Где интрига — там спонсоры», — заявил Свищёв RT.

Ранее Свищёв заявил, что все спортсмены мечтают попасть на Олимпийские игры.