Молодёжная сборная Узбекистана отказалась от турнира в Словакии ради матчей с Россией
- РИА Новости
«В федерации мне сказали об играх со сборной России, я сразу согласился. У нас был и другой вариант — международный турнир в Словакии, но мы отказались, сделав выбор в пользу России», — цитирует Нишонова «Матч ТВ».
Встречи между молодёжными командами пройдут 8 и 11 сентября в Бухаре.
В составе национальной команды России на учебно‑тренировочный сбор в Узбекистан прибыли 23 футболиста.
Ранее Валерий Карпин заявил, что не знает, когда сборную России вернут на международные турниры.