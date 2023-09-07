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Молодёжная сборная Узбекистана отказалась от турнира в Словакии ради матчей с Россией

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Старший тренер молодёжной сборной Узбекистана Фарход Нишонов рассказал, почему его команда не примет участие в международном турнире в Словакии.
Молодёжная сборная Узбекистана отказалась от турнира в Словакии ради матчей с Россией
  • РИА Новости

«В федерации мне сказали об играх со сборной России, я сразу согласился. У нас был и другой вариант — международный турнир в Словакии, но мы отказались, сделав выбор в пользу России», — цитирует Нишонова «Матч ТВ».

Встречи между молодёжными командами пройдут 8 и 11 сентября в Бухаре.

В составе национальной команды России на учебно‑тренировочный сбор в Узбекистан прибыли 23 футболиста.

Ранее Валерий Карпин заявил, что не знает, когда сборную России вернут на международные турниры.

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