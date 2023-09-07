Азар: настало время наслаждаться жизнью вместе с семьёй и друзьями, потягивая пиво

Бельгийский нападающий Эден Азар высказался о своём будущем в футболе.

«Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьёй и друзьями, потягивая пиво. Я навсегда останусь болельщиком бельгийских «красных дьяволов» и любителем прекрасного футбола», — сказал Азар в сериале Believe.

Соглашение игрока с «Реалом» действовало до 2024 года, но он поддержал инициативу клуба по расторжению контракта. В сезоне-2022/23 футболист провёл за мадридцев шесть матчей во всех турнирах, забил гол и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Азар летом отклонил шесть предложений, в том числе от «Интер Майами».