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Азар: настало время наслаждаться жизнью вместе с семьёй и друзьями, потягивая пиво

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Бельгийский нападающий Эден Азар высказался о своём будущем в футболе.
Азар: настало время наслаждаться жизнью вместе с семьёй и друзьями, потягивая пиво
  • AP

«Постепенно настало время наслаждаться жизнью вместе с семьёй и друзьями, потягивая пиво. Я навсегда останусь болельщиком бельгийских «красных дьяволов» и любителем прекрасного футбола», — сказал Азар в сериале Believe.

Соглашение игрока с «Реалом» действовало до 2024 года, но он поддержал инициативу клуба по расторжению контракта. В сезоне-2022/23 футболист провёл за мадридцев шесть матчей во всех турнирах, забил гол и сделал две результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что Азар летом отклонил шесть предложений, в том числе от «Интер Майами».

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