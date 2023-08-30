AS: Азар летом отклонил шесть предложений, в том числе и от «Интер Майами»
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По информации AS, игрок получил предложения из США, Саудовской Аравии, Англии, Испании, Франции и даже Шотландии. За океаном он мог выступать за «Интер Майами», но бельгиец отказался.
Соглашение Азара с «Реалом» действовало до 2024 года, но игрок поддержал инициативу клуба по расторжению контракта. В сезоне-2022/23 игрок провёл за мадридцев шесть матчей во всех турнирах, забил гол и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Азар не хочет продолжать карьеру футболиста.