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Роналду назвал цирком ситуацию в чемпионате Португалии

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Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду высказался о чемпионате Португалии по футболу.

«Все высказывают своё мнение, все обсуждают, 40 каналов говорят об этом. Это очень плохо. Я надеюсь, что всё в чемпионате станет лучше. Но то, что происходит в последнее время, оказывается цирком», — цитирует Роналду Record.

Он добавил, что споры есть во всех лигам, но в португальской их слишком много. Игрок отметил, что в этом плане Саудовская Аравия намного лучше, потому что в чемпионате меньше суеты.

Напомним, что в конце 2022 года португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Его зарплата составляет €200 млн в сезон.

Ранее Роналду заявил, что его соперничество с Лионелем Месси закончено.

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