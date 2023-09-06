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Бензема и Салах вошли в список из 30 претендентов на «Золотой мяч»

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Француз Карим Бензема из саудовского «Аль-Иттихада» и египтянин Мохаммед Салах из английского «Ливерпуля» вошли в список из 30 претендентов на приз «Золотой мяч» журнала France Football.
Бензема и Салах вошли в список из 30 претендентов на «Золотой мяч»
  • Gettyimages.ru

В первую пятёрку претендентов также попали камерунец Андре Онана из «Манчестер Юнайтед», хорват Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») и немец Джамал Мусиала («Бавария»).

Церемония вручения награды лучшему футболисту по итогам сезона-2022/23 состоится 30 октября в театре Шатле в Париже. Приз был учреждён France Football в 1956 году. 

Обладателем «Золотого мяча» в 2022 году стал Карим Бензема.

Среди 30 имен впервые за 19 лет не оказалось португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Ранее Goal предоставил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча» по итогам 2023 года.

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