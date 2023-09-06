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Тренер хоккейной школы «Витязя» Тараев погиб в зоне СВО

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Детский тренер подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев погиб в зоне проведения СВО в возрасте 26 лет.
Тренер хоккейной школы «Витязя» Тараев погиб в зоне СВО
  • РИА Новости

«Приносим свои соболезнования семье и родным! Светлая память о мужестве и добром характере нашего товарища будет жить в сердцах всегда», — говорится в заявлении пресс-службы клуба. 

Отмечается, что ежегодный Открытый чемпионат городского округа Подольск будет носить имя специалиста, а команды проведут сезон в траурных повязках.

Тараев выступал в хоккее на любительском уровне, после работал в «Витязе».

Ранее ушёл из жизни трёхкратный олимпийский чемпион, советский гимнаст Альберт Азарян.

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