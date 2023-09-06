Билялетдинов — о назначении Евсеева главным тренером «Спартака»: в наше время возможно всё

Бывший наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о возможном назначении Вадима Евсеева главным тренером «Спартака».

«Чисто гипотетически в наше время возможно всё, но на текущий момент я не вижу у «Спартака» явного провала в тренерской работе. Да, случаются игры, когда команде недостаёт везения или не хватает удачи в каких-то моментах. Но почему тогда все молчали, когда они обыграли «Динамо» в Кубке с крупным счётом? Безусловно, проблемы «Спартака» в центральной зоне очевидны, они видны у команды из года в год, и каждый раз происходит какой-то прокол. Это и скидывает команду с верхних этажей турнирной таблицы. Цепочка проблемных событий стабильно тянется от центрального звена защиты. Но это не даёт оснований для утвердительных слов о тренерском кризисе в «Спартаке». Тенденция к быстрой игре у команды сохраняется.

Сравнивания Евсеева и Абаскаля... Хоть у «Спартака» и нет тренерского кризиса, но уверен, что у Вадима немного другие тренерские вкусы и ему нужны игроки других качеств, чем те, на которые ориентируется Абаскаль. Вадиму прежде всего нужны бойцы, и большой вопрос, сработается ли он с текущим коллективом. Но, повторюсь, причин увольнять Абаскаля пока не вижу», — заявил он RT.

Ранее Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе Вадима Евсеева из «Факела».