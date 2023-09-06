Билялетдинов — об уходе Евсеева из «Факела»: неожиданно

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе Вадима Евсеева из «Факела».

«Сказать честно, не ожидал этого заявления от «Факела», Вадим же совсем недавно спас команду от вылета в прошлом сезоне. Настроения были позитивные, все радовались. Не знаю, что могло стать истинной причиной для увольнения, может быть, что-то было сказано на эмоциях. Вадим — человек достаточно решительный и за словом в карман не полезет. Всегда может ответить «правду-матку». Но гадать бы мне не хотелось. Для меня лично решение о расставании крайне торопливое. Евсеев — далеко не новичок в тренерском ремесле, у него за плечами богатый жизненный опыт. Я бы сказал, что в России вообще достаточно странное отношение к тренерам, по крайней мере на мой взгляд. Когда всё получается, все восхищаются, дескать, ура, тренер молодец. А как наступает естественный спад, то отношение сразу же меняется. А без спада и поражений побед не бывает.

Мы, конечно, не знаем ситуацию изнутри, но, на мой взгляд, контроля над командой Евсеев не терял, эта же команда была вполне управляемой и при Василенко. Предположить, что решение было направлено на то, чтобы встряхнуть команду, также не представляется возможным. Команда у «Факела» обладает отменным характером, этим она и приковывает к себе внимание. У игроков прекрасная самоотдача, и это никуда от команды не денется. Это одно из тех базовых качеств, которое, возможно, поможет им и в нынешнем сезоне. Но в конечном счёте кто бы ни сменил Евсеева, всё вновь уйдёт в глубинную тренерскую работу, оценивать тренера надо по отрезкам в полгода или год. Тренерская работа — это тяжёлый труд, и не всегда получается достичь нужных результатов сразу», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее сообщалось, что Евсеев не ожидал отставки из «Факела».