Мостовой — о Рамосе: остались ещё люди, которым деньги не нужны

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о возвращении защитника Серхио Рамоса в «Севилью».

«Остались ещё люди, которым деньги не нужны. Но это шутка. Я прочитал, что возвращается, потому что «Севилья» — это команда, которая дала ему путёвку в футбол. Он хочет отдать этот человеческий долг клубу», — цитирует Мостового Euro-Football.

Он также отметил, что «Севилья» прибавит с приходом испанца в команду. По его мнению, Рамос находится в прекрасной форме и был одним из лучших в ПСЖ в прошлом сезоне.

Игрок вернулся в команду из Андалусии спустя 18 лет. Чемпион мира — 2010 перешёл из «Севильи» в мадридский «Реал» в 2005 году.

В сезоне-2022/23 футболист сыграл за «Пари Сен-Жермен» 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Рамос назвал причины возвращения в «Севилью».