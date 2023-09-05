Узнать больше

Рамос назвал причины возвращения в «Севилью»

Короткая ссылка
Испанский защитник Серхио Рамос объяснил своё решение вернуться в «Севилью».
Рамос назвал причины возвращения в «Севилью»
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

«У меня была возможность остаться в Париже на два года, но я её не увидел. Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги. Вот почему я не поехал в Аравию или МЛС. Я рискнул позвонить в «Севилью», — цитирует Рамоса Mirror.

Игрок вернулся в команду из Андалусии спустя 18 лет. Чемпион мира — 2010 перешёл из «Севильи» в мадридский «Реал» в 2005 году.

В сезоне-2022/23 футболист сыграл за «Пари Сен-Жермен» 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предложил 37-летнему Рамосу контракт на €10 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить