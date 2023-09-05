Рамос назвал причины возвращения в «Севилью»

Испанский защитник Серхио Рамос объяснил своё решение вернуться в «Севилью».

«У меня была возможность остаться в Париже на два года, но я её не увидел. Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги. Вот почему я не поехал в Аравию или МЛС. Я рискнул позвонить в «Севилью», — цитирует Рамоса Mirror.

Игрок вернулся в команду из Андалусии спустя 18 лет. Чемпион мира — 2010 перешёл из «Севильи» в мадридский «Реал» в 2005 году.

В сезоне-2022/23 футболист сыграл за «Пари Сен-Жермен» 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предложил 37-летнему Рамосу контракт на €10 млн.