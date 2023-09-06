Джокович установил рекорд по числу выходов в полуфинал турниров Большого шлема
Вторая ракетка мира в 47-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема и обошёл по этому показателю швейцарца Роджера Федерера.
На US Open Джокович вышел в 1/2 финала в 13-й раз. Серб обыграл американца Тейлора Фритца за 2 часа 38 минут со счётом 6:1, 6:4, 6:4.
В следующем раунде Открытого чемпионата США теннисист сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Бен Шелтон (США).
Ранее олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым на Открытом чемпионате США (US Open) 2023 года.