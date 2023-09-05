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Веснина считает Медведева фаворитом матча 1/4 финала US Open с Рублёвым

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Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым на Открытом чемпионате США (US Open) 2023 года.
Веснина считает Медведева фаворитом матча 1/4 финала US Open с Рублёвым
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Chryslene Caillaud / Panor

«Безусловно, данный четвертьфинал — это огромный успех для российского тенниса. Очень жаль, что один из ребят по итогу встречи проиграет. Однако победитель будет претендовать на титул турнира Большого шлема, что немаловажно. На мой взгляд, Даниил Медведев и Андрей Рублёв просто здорово проводят турнир. Конечно же, Даниил в этой паре является фаворитом, он ведёт по статистике личных встреч с Андреем, и также он становился победителем US Open. Но когда двое соотечественников играют друг с другом, особенно на такой стадии турнира, произойти может всё что угодно.

Уверена, что для Андрея данный результат является очень хорошим, но он наверняка планирует сделать ещё один шаг вперёд и улучшить его, чтобы прервать свой круг неудачных четвертьфиналов, которые у него были до того. Полагаю, что нас всех ожидает крайне серьёзная битва между ребятами — и шансы тут пятьдесят на пятьдесят. Не будем забывать, что Андрей в этом году выиграл «Мастерс» в Монако. Уверена, что он попытается себя правильно настроить на этот матч, хоть Даниил и более мастеровит», — сказала Веснина RT.

Ранее Вудбридж раскритиковал Медведева за поведение в матче с де Минором на US Open.

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