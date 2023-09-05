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RMC: экс-тренер ПСЖ Галтье близок к подписанию контракта с «Аль-Духаилем»

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Бывший главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье близок к подписанию контракта с катарской командой «Аль-Духаиль».

57-летний француз может сменить аргентинского специалиста Эрнана Креспо, сообщает RMC Sport.

Во главе ПСЖ в июле Галтье сменил бывший тренер каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Луис Энрике. 

19 апреля стало известно, что француз может быть на три года лишён свободы, если обвинения в его адрес в расистских высказываниях будут доказаны. 14 апреля на пресс-конференции, посвящённой обвинениям в его адрес, тренер заявил, что глубоко потрясён тем, какие слова ему приписывают. 

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Иттихад» готовится сделать новое предложение английскому «Ливерпулю» по переходу нападающего Мохаммеда Салаха.

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