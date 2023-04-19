RMC Sport: тренеру ПСЖ может грозить до трёх лет тюрьмы после обвинений в расизме
- AP
По информации RMC Sport, помимо лишения свободы, специалисту может грозить штраф в размере €45 тысяч.
Отмечается, что 14 апреля на пресс-конференции, посвящённой обвинениям в его адрес, тренер заявил, что глубоко потрясён тем, какие слова ему приписывают.
13 апреля Оливье Мартен, адвокат Гальтье, рассказал, что его клиент будет защищать свою честь и достоинство, поэтому намерен подать в суд после появившихся в СМИ обвинений в расизме.
Ранее литовский журналист Каролис Тискевичюс сравнил баскетболиста «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина с обезьяной.