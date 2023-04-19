RMC Sport: тренеру ПСЖ может грозить до трёх лет тюрьмы после обвинений в расизме

Тренер французского «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье может быть на три года лишён свободы, если обвинения в его адрес в расистских высказываниях будут доказаны.

По информации RMC Sport, помимо лишения свободы, специалисту может грозить штраф в размере €45 тысяч.

Отмечается, что 14 апреля на пресс-конференции, посвящённой обвинениям в его адрес, тренер заявил, что глубоко потрясён тем, какие слова ему приписывают.

13 апреля Оливье Мартен, адвокат Гальтье, рассказал, что его клиент будет защищать свою честь и достоинство, поэтому намерен подать в суд после появившихся в СМИ обвинений в расизме.

Ранее литовский журналист Каролис Тискевичюс сравнил баскетболиста «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина с обезьяной.