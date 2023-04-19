Литовский журналист сравнил баскетболиста «Голден Стэйт» Грина с обезьяной

Литовский журналист Каролис Тискевичюс сравнил баскетболиста «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина с обезьяной.

«Дрэймонд прыгал как обезьяна. Его прыжки можно сравнить с её прыжками, и он прыгал по Домантасу Сабонису. Если видите в этом расизм, это ваша личная проблема. Это было ужасное поведение с его стороны. Он ударил Сабониса, потому что тот схватил его за ногу. Животное, настоящее животное», — цитирует Тискевичюса Fadeaway World.

Грин во время второго матча с «Сакраменто» наступил на Сабониса. В Национальной баскетбольной лиге (НБА) решили отстранить Дрэймонда на одну игру без сохранения заработной платы. Он пропустит третью встречу «Уорриорз» и «Кингз». У Сабониса диагностировали ушиб грудины. Его участие в третьей встрече серии с «Уорриорз» (2-0) под вопросом.

Ранее НБА приняла решение применить дисциплинарные санкции в отношении бывшего нападающего «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса.