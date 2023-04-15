НБА дисквалифицировала Бриджеса на 30 матчей за домашнее насилие

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение применить дисциплинарные санкции в отношении бывшего нападающего «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса.

25-летний баскетболист отстранён от игровой деятельности на 30 матчей за домашнее насилие, сообщает пресс-служба НБА.

Бриджес не провёл ни одного матча в сезоне-2022/23. Баскетболисту зачли 20 матчей в счёт дисквалификации. Если он подпишет контракт с клубом НБА, то пропустит десять игр в новом сезоне.

Прокуратура летом 2022 года завела дело на Бриджеса по статье жестокое обращение с родственниками. Игрока обвинили в неоднократном нанесении телесных повреждений жене и детям. Баскетболист был арестован, но позже выпущен под залог.

Ранее сообщалось, что игрок «Вильярреала» написал заявление на Вальверде после инцидента с рукоприкладством.