Игрок «Вильярреала» Баэна написал заявление на Вальверде после инцидента с рукоприкладством

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Игрок «Вильярреала» Алекс Баэна написал заявление на полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.
Игрок «Вильярреала» Баэна написал заявление на Вальверде после инцидента с рукоприкладством
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«Вильярреал» выступает против любого акта насилия, твёрдо верит в версию игрока и будет поддерживать его на протяжении всего процесса», — говорится в заявлении клуба.

После матча 28-го тура Примеры «Реал» — «Вильярреал» (2:3) Вальверде поджидал Баэну около их автобуса, а затем ударил его по лицу.

По информации СМИ, причина нападения игрока на соперника «очень серьёзная», речь идёт об «издёвке над семьёй».

Ранее сообщалось, что «Реал» проиграл «Вильярреалу» в матче Ла Лиги.

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