Узнать больше

Роднина: видела последний ЧМ по фигурному катанию — плакать хочется

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что олимпийское движение изжило себя.

«Нужна альтернатива изжившему себя движению, не бывает так, что свято место пустует. Любой спортсмен хочет показать свой результат на наивысшем уровне. А что теперь представляет из себя Олимпиада или чемпионаты мира? Вот видела я последний по фигурному катанию — просто плакать хочется», — цитирует Роднину «Матч ТВ». 

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. 

Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24. 

Ранее серебряный призёр Олимпиады пловец Климент Колесников прокомментировал критерии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) по допуску российских спортсменов к соревнованиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить