Роднина: видела последний ЧМ по фигурному катанию — плакать хочется
«Нужна альтернатива изжившему себя движению, не бывает так, что свято место пустует. Любой спортсмен хочет показать свой результат на наивысшем уровне. А что теперь представляет из себя Олимпиада или чемпионаты мира? Вот видела я последний по фигурному катанию — просто плакать хочется», — цитирует Роднину «Матч ТВ».
В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.
Ранее серебряный призёр Олимпиады пловец Климент Колесников прокомментировал критерии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) по допуску российских спортсменов к соревнованиям.