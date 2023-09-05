Агент Щенникова заявил, что футболист планирует продолжить карьеру в России

Сергей Пушкин, агент полузащитника Георгия Щенникова, сообщил, что его подопечный планирует продолжить карьеру в России.

«Переговоры идут. Обсуждаем разные варианты продолжения карьеры: и московские, и немосковские клубы. ФНЛ, РПЛ — разные варианты. Был интерес из-за рубежа, но мы к Георгию отнеслись с пониманием — у него большая семья, приоритет на ней. Остановились на российских клубах? Ну, конечно», — цитирует Пушкина РИА Новости.

По информации «Чемпионата», «Торпедо» предложило игроку соглашение на два года. Отмечается, что Щенников в ближайшее время начнёт тренироваться в составе команды и без подписания контракта.

Напомним, что защитник выступал за ЦСКА с 2008 года. Он провёл за клуб 367 матчей, забил десять мячей и сделал 15 результативных передач. Игрок покинул ЦСКА по истечении срока действия контракта.

Ранее агент Щенникова подтвердил информацию, что футболист тренируется с «Торпедо»