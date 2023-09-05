Узнать больше

Агент Щенникова заявил, что футболист планирует продолжить карьеру в России

Короткая ссылка
Сергей Пушкин, агент полузащитника Георгия Щенникова, сообщил, что его подопечный планирует продолжить карьеру в России.
Агент Щенникова заявил, что футболист планирует продолжить карьеру в России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Переговоры идут. Обсуждаем разные варианты продолжения карьеры: и московские, и немосковские клубы. ФНЛ, РПЛ — разные варианты. Был интерес из-за рубежа, но мы к Георгию отнеслись с пониманием — у него большая семья, приоритет на ней. Остановились на российских клубах? Ну, конечно», — цитирует Пушкина РИА Новости

По информации «Чемпионата», «Торпедо» предложило игроку соглашение на два года. Отмечается, что Щенников в ближайшее время начнёт тренироваться в составе команды и без подписания контракта.

Напомним, что защитник выступал за ЦСКА с 2008 года. Он провёл за клуб 367 матчей, забил десять мячей и сделал 15 результативных передач. Игрок покинул ЦСКА по истечении срока действия контракта.

Ранее агент Щенникова подтвердил информацию, что футболист тренируется с «Торпедо»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить