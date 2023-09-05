Власов финишировал пятым на десятом этапе «Вуэльты»

Россиянин Александр Власов из команды Bora — Hansgrohe занял пятое место на десятом этапе многодневной велогонки «Вуэльта Испании».

Лучший результат показал итальянец Филиппо Ганна из INEOS Grenadiers. Вторым финишировал бельгиец Ремко Эвенепул из Soudal Quick Step, третьим — словенец Примож Роглич из Jumbo‑Visma.

Власов занимает десятую строчку в общем зачёте. Отставание от лидирующего американца Сеппа Кусса (Jumbo Visma) составляет 3 минуты 14 секунд.

11-й этап гонки состоится 6 сентября.

Ранее Власов занял десятое место на девятом этапе веломногодневки «Вуэльта».