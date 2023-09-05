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Власов финишировал пятым на десятом этапе «Вуэльты»

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Россиянин Александр Власов из команды Bora — Hansgrohe занял пятое место на десятом этапе многодневной велогонки «Вуэльта Испании».
Власов финишировал пятым на десятом этапе «Вуэльты»
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Hassenstein

Лучший результат показал итальянец Филиппо Ганна из INEOS Grenadiers. Вторым финишировал бельгиец Ремко Эвенепул из Soudal Quick Step, третьим — словенец Примож Роглич из Jumbo‑Visma.

Власов занимает десятую строчку в общем зачёте. Отставание от лидирующего американца Сеппа Кусса (Jumbo Visma) составляет 3 минуты 14 секунд.

11-й этап гонки состоится 6 сентября.

Ранее Власов занял десятое место на девятом этапе веломногодневки «Вуэльта».

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