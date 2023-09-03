Власов занял десятое место на девятом этапе веломногодневки «Вуэльта»

Россиянин Александр Власов из команды Bora — Hansgrohe занял десятое место на девятом этапе многодневной велогонки «Вуэльта Испании».

Лучший результат показал его партнёр по команде немец Леннард Кемна. Вторым финишировал итальянец Маттео Собреро из Team Jayco Alula, третьим — австралиец Кристофер Хэмилтон из Team DSM Firmenich.

Власов занимает 12-ю строчку в общем зачёте. Отставание от лидирующего американца Сеппа Кусса (Jumbo Visma) составляет 3 минуты 51 секунду.

Десятый этап гонки состоится 5 сентября.

Ранее сообщалось, что бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул сбил одну из болельщиц после своего победного финиша на третьем этапе многодневки «Вуэльта Испании».