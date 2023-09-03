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Власов занял десятое место на девятом этапе веломногодневки «Вуэльта»

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Россиянин Александр Власов из команды Bora — Hansgrohe занял десятое место на девятом этапе многодневной велогонки «Вуэльта Испании».
Власов занял десятое место на девятом этапе веломногодневки «Вуэльта»
  • Gettyimages.ru

Лучший результат показал его партнёр по команде немец Леннард Кемна. Вторым финишировал итальянец Маттео Собреро из Team Jayco Alula, третьим — австралиец Кристофер Хэмилтон из Team DSM Firmenich.

Власов занимает 12-ю строчку в общем зачёте. Отставание от лидирующего американца Сеппа Кусса (Jumbo Visma) составляет 3 минуты 51 секунду.

Десятый этап гонки состоится 5 сентября.

Ранее сообщалось, что бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул сбил одну из болельщиц после своего победного финиша на третьем этапе многодневки «Вуэльта Испании».

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