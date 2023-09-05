Сальников считает критерии Международной федерации плавания жёстче рекомендаций МОК

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал критерии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) по допуску российских спортсменов к соревнованиям.

«Условия приёма спортсменов ещё жестче, чем было предложено МОК. Не могу объяснить почему. Все прикрывается заботой о спортсменах, но почему таким образом это касается и допуска на программу всего по одному человеку — объяснения этому нет, мы, видимо, узнаем его позже», — цитирует Сальникова ТАСС.

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), в перечень входит запрет на общение с журналистами и ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация планирует оспорить критерии допуска россиян на международные турниры.