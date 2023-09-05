В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян в ближайшее время вернётся к тренировкам
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«Действительно ли Захарян заболел? С ним ничего серьёзного, не беспокойтесь. В ближайшие дни он вернётся к тренировкам с командой», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».
Как сообщает Marca, футболисты испанского клуба вернулись к тренировкам после выходного дня. Захарян и защитник Урко Гонсалес отсутствовали на тренировке по причине болезни.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.
Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Гранаду» в четвёртом туре Ла Лиги.