В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян в ближайшее время вернётся к тренировкам

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, что российский полузащитник Арсен Захарян в ближайшее время вернётся к тренировкам с командой.

«Действительно ли Захарян заболел? С ним ничего серьёзного, не беспокойтесь. В ближайшие дни он вернётся к тренировкам с командой», — приводит слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Marca, футболисты испанского клуба вернулись к тренировкам после выходного дня. Захарян и защитник Урко Гонсалес отсутствовали на тренировке по причине болезни.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Гранаду» в четвёртом туре Ла Лиги.