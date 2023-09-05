Узнать больше

Ахметов — о переходе Фернандеса в «Зенит»: я был шокирован

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
Ахметов — о переходе Фернандеса в «Зенит»: я был шокирован
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я был шокирован. Зная Марио, общаясь с ним, подкалывая его… Просто настолько был удивлён! Если мы узнаем правду, мы как‑то поменяем мнение, но опять же это его дело. Он, наверное, лучше знает, как ему было поступить в тот или иной момент», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

Петербургский клуб 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017 по 2021 год и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее в ЦСКА опубликовали фото Акинфеева и Фернандеса перед матчем с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить