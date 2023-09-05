Ахметов — о переходе Фернандеса в «Зенит»: я был шокирован

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о переходе бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Я был шокирован. Зная Марио, общаясь с ним, подкалывая его… Просто настолько был удивлён! Если мы узнаем правду, мы как‑то поменяем мнение, но опять же это его дело. Он, наверное, лучше знает, как ему было поступить в тот или иной момент», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

Петербургский клуб 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017 по 2021 год и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее в ЦСКА опубликовали фото Акинфеева и Фернандеса перед матчем с «Зенитом».