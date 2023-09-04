В ЦСКА опубликовали фото Акинфеева и Фернандеса перед матчем с «Зенитом»

ЦСКА опубликовал фотографию голкипера Игоря Акинфеева и защитника «Зенита» Марио Фернандеса перед матчем седьмого тура РПЛ.

«Вечное, будущее и прошлое», — написано под публикацией.

«Зенит» в гостях сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче седьмого тура чемпионата России. Фернандес вышел со стартовым свистком и провёл на поле 82 минуты.

Петербургский клуб 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017-го по 2021 год и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий оценил поведение защитника санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандеса в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.