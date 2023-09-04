Непомнящий — о Фернандесе: мы живём в мире, где правит капитал

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил поведение защитника санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандеса в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

«Этика есть этика. Она не может быть футбольной, юридической или любой другой. В ситуации с Марио Фернандесом сыграл ключевую роль его агент. Я в этом убеждён на 99%. Можно называть это как угодно — финансовые интересы или меркантильные. Карьера футболиста не может длиться вечно, и он ищет лучшие условия с точки зрения материальных аспектов. C этической точки зрения я, конечно, его осуждаю, но мы живём в мире, где правит капитал», — заявил Непомнящий RT.



Также Непомнящий прокомментировал свист болельщиков ЦСКА в адрес защитника «Зенита».



«Освистывать я не могу, но воспринимаю это как данность: сейчас так! Полагаю, Марио ничего не потерял с футбольной точки зрения: такой игрок легко впишется в любую команду. Он получает удовольствие от футбола, и его это не угнетает никак», — добавил он.

Ранее Непомнящий поделился мнением об игре новичков ЦСКА в матче седьмого тура с санкт-петербургским «Зенитом».