Непомнящий впечатлён новичком ЦСКА Келлвеном

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре новичков ЦСКА в матче седьмого тура с санкт-петербургским «Зенитом».

«Келлвен произвёл на меня самое благоприятное впечатление. Человек вышел играть, можно сказать, с самолёта, с чистого листа! По мобильности, по качеству работы к нему абсолютно нет претензий. ЦСКА выглядел очень прилично до тех пор, пока «Зенит» не произвёл замены. Вышедшие на поле зенитовцы сделали игру команды более мощной, ускорили её. У ЦСКА же всё наоборот — со знаком минус. Очень сложно оценить дебют Виктора Давилы, ведь в такую игру непросто войти со скамейки запасных. Не могу сказать, что был впечатлён его игрой», — заявил Непомнящий RT.



Также экс-тренер прокомментировал неудачную игру армейцев в концовках нескольких матчей нынешнего сезона РПЛ.



«Это не случайность. Условный «Зенит» располагает в своей обойме большим количеством запасных, которые мало уступают по качеству игрокам основного состава. У ЦСКА, к сожалению, ситуация несколько иная. Это подтверждают слова Федотова о том, что ему не хватило настойчивости по вопросам трансферов. Это подтверждает тот факт, что у ЦСКА на замену выходят преимущественно молодые ребята. У них большое завтра, но здесь и сейчас они не могут равноценно заменить тех, кто начинает в стартовом составе.

Раньше армейцы славились тем, что всегда дожимали соперника, а сейчас ситуация развивается иным образом. Красно-синие работают на трансферном рынке, и, думаю, всё у них будет в порядке», — добавил он.

Ранее Непомнящий поделился ожиданиями от матча Пути регионов Кубка России с участием 2DROTS и кировского «Динамо».