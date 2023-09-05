Салихова: игрокам «Зенита» платят по €100 тыс. за победу над «Спартаком», а «Краснодару» достаточно слов

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на поражение красно-белых «Зениту» и «Краснодару» в рамках чемпионата России.

«Игрокам «Зенита» платят по €100 тыс. в качестве мотивации на «Спартак». «Краснодару» достаточно слов. Кто же знал, что на команду выйдет новая конфигурация «Спартака», — цитирует Салихову «РБ Спорт».

После семи туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Зенит» расположился на четвёртой позиции (14). «Спартак» — девятый (10).

Ранее Салихова оценила работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.