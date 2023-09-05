Орлов предположил, что «Зенит» намерен выкупить Мбаппе у ПСЖ

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева, который анонсировал сенсационный трансфер.

«Сегодня Медведев заявил, что «Зенит» готовится объявить сенсацию через пару-тройку дней. Я первый раз такое слышу от Александра Ивановича. Ну посмотрим, кого подпишут», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментатор предположил, что сине-бело-голубые подпишут нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Судя по выданным характеристикам, это, скорее всего, Мбаппе (смеётся). Но, думаю, вряд ли Килиан в Россию приедет», — заявил он.

После семи туров Российской премьер-лиги петербургский клуб набрал 14 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче седьмого тура РПЛ.