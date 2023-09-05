Рамос — о переходе в «Севилью»: я возвращаюсь домой

Защитник Серхио Рамос прокомментировал своё возвращение в «Севилью» спустя 18 лет.

«Сегодня для меня особенный день, очень волнительный — я возвращаюсь домой. С нетерпением жду того момента, когда снова смогу ощутить на себе футболку «Севильи».

Это мой долг не только перед самим собой, но и перед семьёй, которая в детстве сделала меня болельщиком «Севильи», — приводит слова Рамоса Marca.

Рамос вернулся в команду из Андалусии спустя 18 лет. Чемпион мира — 2010 перешёл из «Севильи» в мадридский «Реал» в 2005 году.

В сезоне-2022/23 футболист сыграл за ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предложил 37-летнему Рамосу контракт на €10 млн.