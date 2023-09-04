Международная федерация плавания допустила россиян до турниров в нейтральном статусе

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян до турниров в нейтральном статусе.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

World Aquatics единогласно приняла решение об утверждении ряда критериев, которые позволят спортсменам с российским и белорусским паспортами участвовать в будущих мировых соревнованиях.

Критерии включают в себя отсутствие активной поддержки СВО, а также отсутствие национальных флагов и гимнов.

Индивидуальным нейтральным пловцам будет разрешено участвовать только в соревнованиях, где выступает один спортсмен. Максимум одному нейтральному спортсмену из России на соревнованиях будет разрешено участвовать на всемирных турнирах.

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее глава World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов нехорошо сказывается на организации.