Морозова: Рублёву придётся показать зубы в матче с Дрэйпером на US Open

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова заявила, что Андрей Рублёв уверенно играет на US Open.

«Андрей спокойно идёт по турниру. Да, у него были какие-то маленькие шероховатости, но в целом он достаточно уверенно играет. Что касается его следующего соперника, то Дрэйпер прилетел в Нью-Йорк, можно сказать, отдохнувшим, потому что довольно много пропустил из-за травмы. Он даже на Уимблдоне не смог сыграть», — заявила Морозова RT.

Также она отметила, что Дрэйпер находится в прекрасной форме.

«Мне даже кажется, что он стал более поджарым, нежели был до вынужденного перерыва. Он левша, что накладывает свой отпечаток, к тому же обладает хорошей подачей. Мне кажется, Андрей должен выиграть. Просто ему не будет, но он может справиться с соперником. Но британцу нечего терять, он может идти ва-банк, и Рублёву придётся демонстрировать свой лучший теннис. При этом желательно ещё найти баланс, чтобы сохранить силы на следующий круг. Андрею придётся показать зубы и дать понять молодому игроку: «Да, ты классный, но я тебя не пущу на своё место».

Ранее Морозова поделилась ожиданиями от матча между Дарьей Касаткиной и Ариной Соболенко.