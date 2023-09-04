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Радимов назвал заслуженным попадание Головина и Кузяева в символическую сборную тура Лиги 1

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о попадании российских хавбеков Александра Головина из «Монако» и Далера Кузяева из «Гавра» в символическую сборную четвёртого тура французской Лиги 1.
Радимов назвал заслуженным попадание Головина и Кузяева в символическую сборную тура Лиги 1
  • AFP
  • © Valery HACHE

«Ребята — молодцы, заслуженное попадание, особенно молодцы, что ещё и оба забили. Их клубы — «Монако» и «Гавр» — добились побед, а «Монако» сейчас ещё возглавляет турнирную таблицу. Александр Головин является одним из лидеров клуба, он забивает. На мой взгляд, всё логично и заслуженно. Александр уже давно играет в своём клубе, играет постоянно и также регулярно забивает. «Монако» постоянно сражается за право попасть в Лигу чемпионов. Прошлый сезон был для команды менее удачным, остались без еврокубков, но в этом году они наверняка захотят исправить ситуацию — от клуба и игроков многого ждут. Перспективы Далера Кузяева в «Гавре» немного иные: его команда только вышла в Лигу 1, он пока новый человек для команды, но его адаптация проходит хорошо, забил два мяча — молодец», — заявил Радимов RT.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступление российских футболистов Александра Головина и Далера Кузяева во французской Лиге 1.

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