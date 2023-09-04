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Сантос: «Зенит» всегда хочет побеждать, но ничья против ЦСКА важна для нас

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о ничьей с ЦСКА в матче седьмого тура РПЛ.
Сантос: «Зенит» всегда хочет побеждать, но ничья против ЦСКА важна для нас
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Мы сражались до самого конца. Мы начали хорошо, играли хорошо. Весь матч контролировали мяч. Я рад, что мне удалось сравнять счёт. «Зенит» всегда хочет побеждать, но ничья против ЦСКА важна для нас», — цитирует Сантоса Metaratings.ru.

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе армейской команды мяч забил Антон Заболотный (4-я минута). У коллектива из Санкт-Петербурга отличился Дуглас Сантос (88-я).

«Зенит» с 14 очками вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее нападающий ЦСКА Давила после матча с «Зенитом» заявил, что драки — это часть футбола.

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