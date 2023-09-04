КДК РФС не будет рассматривать потасовки футболистов в матче ЦСКА — «Зенит»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация не планирует рассматривать драки с участием футболистов ЦСКА и «Зенита».

«Драки с участием футболистов не были отражены в протоколе, плюс арбитр не показывал красных карточек, поэтому оснований для рассмотрения эпизодов у КДК РФС нет. По этой встрече рассмотрим скандирование болельщиками обеих команд оскорбительных выражений», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Напомним, что во втором тайме игроки команд несколько раз вступали в перепалку друг с другом. После игры нападающий армейцев Антон Заболотный заявил, что футболисты «Зенита» во время стычек вели себя колхозно, нападая исподтишка.

Встреча между командами завершилась со счётом 1:1.

Ранее Сергей Семак ответил Заболотному, назвавшему поведение игроков «Зенита» «колхозом».