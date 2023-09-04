Узнать больше

КДК РФС не будет рассматривать потасовки футболистов в матче ЦСКА — «Зенит»

Короткая ссылка
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация не планирует рассматривать драки с участием футболистов ЦСКА и «Зенита».
КДК РФС не будет рассматривать потасовки футболистов в матче ЦСКА — «Зенит»
  • РИА Новости

«Драки с участием футболистов не были отражены в протоколе, плюс арбитр не показывал красных карточек, поэтому оснований для рассмотрения эпизодов у КДК РФС нет. По этой встрече рассмотрим скандирование болельщиками обеих команд оскорбительных выражений», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Напомним, что во втором тайме игроки команд несколько раз вступали в перепалку друг с другом. После игры нападающий армейцев Антон Заболотный заявил, что футболисты «Зенита» во время стычек вели себя колхозно, нападая исподтишка.

Встреча между командами завершилась со счётом 1:1.

Ранее Сергей Семак ответил Заболотному, назвавшему поведение игроков «Зенита» «колхозом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить