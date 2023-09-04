La Repubblica: Сайнс помог полиции задержать воров, укравших у него часы
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Спортсмен вместе со своими охранниками пустился в погоню за ворами, сообщает La Repubblica.
По информации СМИ, трое неизвестных забрали у гонщика часы стоимостью €300 тыс. Свидетели, узнавшие Сайнса, бросились вслед за грабителями. Позже трёх нарушителей закона арестовала полиция.
Пилот на Гран-при Италии финишировал третьим. Победу в гонке праздновал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Ранее Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд.