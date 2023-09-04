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La Repubblica: Сайнс помог полиции задержать воров, укравших у него часы

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Пилот команды Ferrari «Формулы-1» Карлос Сайнс помог в задержании воров, которые украли у него часы после гонки.
La Repubblica: Сайнс помог полиции задержать воров, укравших у него часы
  • AP
  • © Luca Bruno

Спортсмен вместе со своими охранниками пустился в погоню за ворами, сообщает La Repubblica.

По информации СМИ, трое неизвестных забрали у гонщика часы стоимостью €300 тыс. Свидетели, узнавшие Сайнса, бросились вслед за грабителями. Позже трёх нарушителей закона арестовала полиция.

Пилот на Гран-при Италии финишировал третьим. Победу в гонке праздновал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Ранее Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд. 

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