В ПСЖ отказались комментировать слова Неймара о «пережитом аде»

В «Пари Сен-Жермен» отреагировали на слова экс-нападающего команды Неймара.

«Мы не даём никаких комментариев. У нас есть определённая элегантность. Любопытно, что Месси и Неймар хотели остаться в ПСЖ», — говорится в заявлении.

3 сентября Неймар заявил, что его бывшему одноклубнику по ПСЖ Лионелю Месси не отдали должное за его выступления в клубе, и отметил, что «в Париже аргентинец ощутил, что такое ад».

В настоящий момент бразилец выступает в клубе Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», а аргентинец — в «Интер Майами».

Ранее Роберт Пирес назвал Неймара «плаксой» за слова про ад для Месси в ПСЖ.