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Пилота «Формулы-1» Сайнса после гонки ограбили в центре Милана

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Пилот Ferrari Карлос Сайнс стал жертвой ограбления после Гран-при «Формулы-1» в Италии.
Пилота «Формулы-1» Сайнса после гонки ограбили в центре Милана
  • AP
  • © Luca Bruno

По информации Ansa, гонщик, выйдя из отеля в Милане, был окружён тремя неизвестными, которые забрали у него часы стоимостью €300 тыс. Свидетели, узнавшие Сайнса, бросились вслед за грабителями. Позже трёх нарушителей закона арестовала полиция.

Пилот на Гран-при Италии финишировал третьим. Победу в гонке праздновал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд.

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