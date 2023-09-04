Пилота «Формулы-1» Сайнса после гонки ограбили в центре Милана

Пилот Ferrari Карлос Сайнс стал жертвой ограбления после Гран-при «Формулы-1» в Италии.

По информации Ansa, гонщик, выйдя из отеля в Милане, был окружён тремя неизвестными, которые забрали у него часы стоимостью €300 тыс. Свидетели, узнавшие Сайнса, бросились вслед за грабителями. Позже трёх нарушителей закона арестовала полиция.

Пилот на Гран-при Италии финишировал третьим. Победу в гонке праздновал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд.