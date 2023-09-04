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Винер — о диете спортсменок: жир уродует всех, меня тоже

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о питании спортсменок.

«Те, кто идёт в спорт, ничем не жертвуют. Наркотиками? Всякими глупостями? Наоборот, они освобождены от этого. Они не кушают пирожные, мороженые. Деньги и власть могут не изуродовать. Жир уродует всех, меня тоже», — цитирует Винер «Матч ТВ».

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года. Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания тренера после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Винер заявила, что гимнастки Китая с тренером Анастасией Близнюк могут побороться за золото Олимпиады в Париже. 

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