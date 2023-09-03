Чесноков назвал комфортной победу Касаткиной над Миннен на US Open
«Я считаю, что Касаткина одержала довольно комфортную победу. Она сейчас в хорошей форме, а когда она набирает такой ход, то её непросто остановить. У неё проходит много хороших резаных ударов, с которыми многие соперницы не справляются», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Россиянка победила Миннен со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.
В следующем круге Касаткина сыграет с белоруской Ариной Соболенко.
Призовой фонд турнира составляет $65 млн.
Ранее Соболенко победила Бюрель и вышла в четвёртый круг US Open.