Чесноков назвал комфортной победу Касаткиной над Миннен на US Open

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Дарья Касаткина не испытала больших проблем в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису с бельгийкой Гретье Миннен.

«Я считаю, что Касаткина одержала довольно комфортную победу. Она сейчас в хорошей форме, а когда она набирает такой ход, то её непросто остановить. У неё проходит много хороших резаных ударов, с которыми многие соперницы не справляются», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Россиянка победила Миннен со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

В следующем круге Касаткина сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Призовой фонд турнира составляет $65 млн.

Ранее Соболенко победила Бюрель и вышла в четвёртый круг US Open.

















