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Пименов не понимает, почему Бабич не вышел в основном составе матча с «Краснодаром»

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Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов заявил, что для него стало сюрпризом отсутствие Срджана Бабича в основном составе московского «Спартака» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
Пименов не понимает, почему Бабич не вышел в основном составе матча с «Краснодаром»
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«Меня очень удивил Абаскаль: оставил в запасе Бабича. Как его можно было не поставить в состав? Что происходит в голове у Абаскаля? У «Спартака» есть команда, есть хороший состав, посмотрим, что будет дальше», — заявил Пименов RT.

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» напомнил, что «Краснодар» «по случайным обстоятельствам потерял очки в двух недавних матчах».

«Но команда продолжила выигрывать, они играют на ноль, чувствуется определённый запас. Если два-три года назад команда была сырой и предсказуемой, то сейчас «быки» играют разносторонне, классно выглядят физически. В последнем матче периодами отдавали мяч «Спартаку», который вроде бы доминировал, но при этом счёт — 2:0», — заключил Пименов.

Ранее Пименов заявил, что в матче ЦСКА — «Зенит» сыграли футболисты, которые делают результат.

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