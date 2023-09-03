Пименов заявил, что в матче ЦСКА — «Зенит» сыграли футболисты, которые делают результат
- РИА Новости
«Ответ очень простой: как «Зенит» сыграл с «Балтикой» российскими игроками? Проиграл. Вот и весь ответ! Здесь всё просто: кто делает результат — тот играет. Мы очень часто пытаемся молодых российских игроков искусственно подвести к основе. При этом всех гладим по головке, а это в профессиональном спорте запрещено! Вот выиграй они Олимпиаду или чемпионат мира, тогда все будут говорить, что наши футболисты лучшие в мире, но сначала надо выиграть», — заявил Пименов RT.
Экс-нападающий московского «Локомотива» подчеркнул, что его особенно ужасает «правило лимитчика» в низших лигах.
«Там российские футболисты обязательно должны в определённом количестве выходить на поле. Они не развиваются, а просиживают на месте с подписанным контрактом», — заключил Пименов.