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Пименов заявил, что в матче ЦСКА — «Зенит» сыграли футболисты, которые делают результат

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Бывший форвард сборной России по футболу Руслан Пименов прокомментировал выход 15 легионеров в стартовых составах ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» в матче седьмого тура РПЛ.
Пименов заявил, что в матче ЦСКА — «Зенит» сыграли футболисты, которые делают результат
  • РИА Новости

 «Ответ очень простой: как «Зенит» сыграл с «Балтикой» российскими игроками? Проиграл. Вот и весь ответ! Здесь всё просто: кто делает результат — тот играет. Мы очень часто пытаемся молодых российских игроков искусственно подвести к основе. При этом всех гладим по головке, а это в профессиональном спорте запрещено! Вот выиграй они Олимпиаду или чемпионат мира, тогда все будут говорить, что наши футболисты лучшие в мире, но сначала надо выиграть», — заявил Пименов RT.

Экс-нападающий московского «Локомотива» подчеркнул, что его особенно ужасает «правило лимитчика» в низших лигах.

«Там российские футболисты обязательно должны в определённом количестве выходить на поле. Они не развиваются, а просиживают на месте с подписанным контрактом», — заключил Пименов.

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