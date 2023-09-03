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Мотогонщику Баньяе переехали ногу во время гонки Гран-при Каталонии MotoGP

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Итальянскому мотогонщику команды Ducati Франческо Баньяе переехали ногу во время гонки Гран-при Каталонии MotoGP.
Мотогонщику Баньяе переехали ногу во время гонки Гран-при Каталонии MotoGP
  • Gettyimages.ru

На выходе из второго поворота лидер зачёта упал с мотоцикла посреди трассы, после чего южноафриканский гонщик KTM Брэд Биндер переехал итальянцу ногу.

Итальянцу оказали первую помощь и увезли в больницу.

По информации motorsport, гонщику сделали рентген и обнаружили небольшую травму, но команда не знает её срока давности.

Ранее нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при Италии «Формулы-1».

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