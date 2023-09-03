Мотогонщику Баньяе переехали ногу во время гонки Гран-при Каталонии MotoGP

Итальянскому мотогонщику команды Ducati Франческо Баньяе переехали ногу во время гонки Гран-при Каталонии MotoGP.

На выходе из второго поворота лидер зачёта упал с мотоцикла посреди трассы, после чего южноафриканский гонщик KTM Брэд Биндер переехал итальянцу ногу.

Итальянцу оказали первую помощь и увезли в больницу.

По информации motorsport, гонщику сделали рентген и обнаружили небольшую травму, но команда не знает её срока давности.

Ранее нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при Италии «Формулы-1».