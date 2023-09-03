Мостовой: Абаскаль никогда не играл в футбол, поэтому ему тяжело
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«Испанец никогда не играл в футбол, поэтому ему тяжело. Даже c такой длинной скамейкой и сильным подбором игроков тренер вcё равно путаетcя и не может понять, кого выпуcтить на поле», — приводит слова Мостового Rusfootball.
Накануне в матче седьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2. После игры Гильермо Абаскаль взял на себя вину за поражение.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Юрий Сёмин поделился мнением о «Спартаке» в текущем сезоне.